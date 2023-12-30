Bolu'da katliam gibi kaza

Bolu- Mudurnu kara yolunda bugün sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Dursun Demir idaresindeki 54 SB 694 plakalı yem yüklü kamyon, Bolu istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyon, karşı şeride geçerek Arif Kocaman’ın kullandığı 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savrularak yoldan çıktı ve hurdaya döndü. Minibüsün koltukları da şiddetli darbeyle yola saçıldı. Kazada, minibüste bulunan Sevgi Sarıoğlu (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki diğer yolcular Ertuğrul Gazi Yıldız, Sercan Koçyiğit ve Abdulkadir Rahman ile kamyon sürücüsü Dursun Demir ise yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.