Bolu’da kaza: 2 yaralı

Kaza, Bolu-Mudurnu yolu Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 14 BR 050 plakalı hafif ticari araç ile A.O. yönetimindeki 25 NB 517 plakalı cip Yazılar köyü mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Cip içerisinde yolcu olarak bulunan N.T.O. isimli şahıs ile hafif ticari aracın sürücüsü M.T. kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara kaza mahallinde ilk müdahaleleri yapıldı. Ardından yaralılar, ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.