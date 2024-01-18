Bolu’da kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı

Bolu-Mudurnu kara yolunda Pelitözü köyü mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine seyir halinde olan Alaaddin C. idaresindeki 14 LD 159 plakalı otomobil, Pelitözü köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yağış sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil defalarca takla atarak tarlaya uçtu.

Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Alaaddin C. ve yolcu Fatma C. Yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinden çıkarılan ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.