Bolu'da minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı

Bolu'da sanayi kavşağında otomobil ve minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bolu'da minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı

Kaza, D-100 kara yolunda İzzet Baysal Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul yönünde C.P. idaresindeki 18 EA 779 plakalı minibüs, sanayi kavşağında M.Z. yönetimindeki 32 AE 590 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan S.D. vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

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Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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