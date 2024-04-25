Bolu'da otobüs durağına ağaç devrildi

Kaynak: DHA
Bolu'da otobüs durağına ağaç devrildi
Bolu’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının üzerine ağaç devrildi.

Bolu’da gün boyu aralıklarla etkili olan rüzgar, şehir genelinde birçok noktada ağaçlar ve evlerin çatıların hasar görmesine neden oldu. Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağının üzerine büyük bir ağaç devrildi.

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CAM OTOBÜS DURAĞI PARAMPARÇA OLDU

Devrilen ağaç cam otobüs durağını paramparça etti. Olay anında herhangi birinin bölgede bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Bolu Belediyesi ekipleri bölgede gerekli tedbirlerini aldı.

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