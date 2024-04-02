Bolu’da palet fabrikası alev alev yandı

Bolu’nun Çaydurt bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple palet fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Fabrika çalışanları dışarıya çıkarılırken olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralının olmadığı belirlendi. Fabrikada büyük hasar meydana gelirken jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı iletildi.