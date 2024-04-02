Bolu’da palet fabrikası alev alev yandı

Kaynak: İHA
Bolu’da palet fabrikası alev alev yandı
Bolu’da bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Bolu’nun Çaydurt bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple palet fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Fabrika çalışanları dışarıya çıkarılırken olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralının olmadığı belirlendi. Fabrikada büyük hasar meydana gelirken jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı iletildi.

ekran-goruntusu-2024-04-02-140503.png

ekran-goruntusu-2024-04-02-140538.png

ekran-goruntusu-2024-04-02-140552.png

Son Haberler
Ordu’da aranan 16 şahıs yakalandı Gündem
Ordu’da aranan 16 şahıs yakalandı
Alevlerin arasında mahsur kalan itfaiye eri hortumla aşağıya inmeye çalışırken düştü Video
Alevlerin arasında mahsur kalan itfaiye eri hortumla aşağıya inmeye çalışırken düştü
Basamak yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Basamak yapmak deyimi ne anlama geliyor?
Lal Denizli CHP bayrağıyla evden kaçardı. Şansal Büyüka Çeşme Belediye Başkanı'nın bilinmeyen hikayesini açıkladı Spor
Lal Denizli CHP bayrağıyla evden kaçardı. Şansal Büyüka Çeşme Belediye Başkanı'nın bilinmeyen hikayesini açıkladı
'Yaban Çiçekleri' için kötü haber geldi. Dizinin hayranları çok üzülecek Magazin
'Yaban Çiçekleri' için kötü haber geldi. Dizinin hayranları çok üzülecek
Özgür Demirtaş acil diyerek paylaştı Gündem
Özgür Demirtaş acil diyerek paylaştı
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli taraftarlara büyük şok Spor
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli taraftarlara büyük şok