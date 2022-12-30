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Bolu’da yoğun sis

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:43
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Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu’da yoğun sis
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Bolu'da etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Şehir merkezinde ve Mudurnu ilçesine seyahat eden sürücüler bölgede sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Sis dolayısıyla görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu’da sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.


(Kaynak: İHA)

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