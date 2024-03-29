Bolu'da sitenin otoparkında silahlı gasp. 4 Tutuklama

Bolu’nun Alpağutbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen vatandaşın yanına 4 şüpheli geldi. Grup, silah tehdidiyle bu kişinin yanında bulunan 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL'sini çalıp kaçtı.

Çevredekilerin üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. 360 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polisler, şüpheli kişilerin Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan olduğunu tespit etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından İstanbul ve Muğla'ya kaçtığı öğrenilen 4 şüpheli yapılan operasyonlarla yakalanıp Bolu'ya getirildi. Şüpheli kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 528 mermi ve gasbedilen paralar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.