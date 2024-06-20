Bolu'da tavuk kümesinde yangın: Binlerce civciv telef oldu

Kaynak: İHA
Bolu'da tavuk kümesinde yangın: Binlerce civciv telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyü Gedikler Mahallesi'nde, Musa Zengin'e ait 25 bin kapasiteli tavuk kümesinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler hızla yayılarak binlerce civcivin bulunduğu kümesi küle döndü.

Vatandaşlar, kümeslerden yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına müdahale için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ederken, içeride bulunan 8 günlük yaklaşık 20 bin civcivin büyük bir kısmı telef oldu.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak kümes kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen tavuk kümesinin sahibi Musa Zengin ve oğlu Muhammed Zengin, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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