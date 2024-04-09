Bolu'da trafiği birbirine kattı: Kaçtığı kaza yerine geri geldi

Olay, Borazanlar Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Taner Karaismail’in kullandığı iddia edilen 14 EM 661 plakalı araç, iki araca makas atarak onların kazaya karışmasına neden oldu.

Hızla geçiş yapan Karaismail’in aracı, diğer iki aracın kontrolünü kaybedip kaza yapmasına sebep oldu.

Umut Çakır’ın kullandığı 14 ABG 296 plakalı araç yolda takla atarken, sürücüsü belirsiz 14 AAP 246 plakalı araç savruldu. Kazada yaralanan olmadı, ancak makas atan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Polis, kazanın nasıl meydana geldiğini araştırırken, kaçan sürücü Taner Karaismail kaza yerine geri döndü.

Kazaya karışan sürücülerin ifadeleri alınırken, tüm sürücüler ifade için karakola götürüldü. Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.