Bolu'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Bolu'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Bolu'da, D-100 yolunda meydana gelen trafik kazasında, Serdar Genişyürek (19) ve Mehmet Ali Yoz (24) hayatını kaybetti, Ahmet Şahan (19) ise ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde D-100 yolunun Bolu geçişi Gölyüzü kavşağı mevkisinde gerçekleşen kaza, henüz tespit edilemeyen bir sürücünün Irak plakalı tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, otomobilde bulunan Serdar Genişyürek, Mehmet Ali Yoz ve Ahmet Şahan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların yakınları bölgeye gelerek sinir krizi geçirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak, Serdar Genişyürek ve Mehmet Ali Yoz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Şahan ise tedavi altına alındı ve durumu hala kritik.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tur otobüsünün şoförü polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

boluda-tur-otobusune-carpan-otomobildek-38698-1.jpg

boluda-tur-otobusune-carpan-otomobildek-38698-2.jpg

boluda-tur-otobusune-carpan-otomobildek-38698-3.jpg

boluda-tur-otobusune-carpan-otomobildek-38698-4.jpg

boluda-tur-otobusune-carpan-otomobildek-38698-5.jpg

boluda-tur-otobusune-carpan-otomobildek-38698-6.jpg

boluda-tur-otobusune-carpan-otomobildek-38698.jpg

Son Haberler
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralandı Dünya
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralandı
Barcelona'nın PSG zaferindeki en önemli detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Barcelona'nın PSG zaferindeki en önemli detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nuh Nahya'dan 'nerede o eski bayramlar' videosu: Dolar 1.47, harita sapsarı... Gündem
Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nuh Nahya'dan 'nerede o eski bayramlar' videosu: Dolar 1.47, harita sapsarı...
Ankara'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Gündem
Ankara'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Bu bayram daha bir sahiplensek mi birbirimizi Yazarlar
Bu bayram daha bir sahiplensek mi birbirimizi
Ermenilere tazminat meselesi Yazarlar
Ermenilere tazminat meselesi
Türk Edebiyatında Mevlid Ve Zileli Şemseddin Sivasî’nin Mevlid’i Yazarlar
Türk Edebiyatında Mevlid Ve Zileli Şemseddin Sivasî’nin Mevlid’i