Bolu'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde D-100 yolunun Bolu geçişi Gölyüzü kavşağı mevkisinde gerçekleşen kaza, henüz tespit edilemeyen bir sürücünün Irak plakalı tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, otomobilde bulunan Serdar Genişyürek, Mehmet Ali Yoz ve Ahmet Şahan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların yakınları bölgeye gelerek sinir krizi geçirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak, Serdar Genişyürek ve Mehmet Ali Yoz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Şahan ise tedavi altına alındı ve durumu hala kritik.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tur otobüsünün şoförü polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.