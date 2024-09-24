Bolu'da yere çöp atan yanıyor

Bolu'da yere çöp atanlar yandı. Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Şehrin %85’i kameralar aracılığıyla denetlenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan gizemli montun peşine düştü: Sahibini bulursam…

Tanju Özcan video paylaşıp açıkladı. Bolu'da bunu yapan yandı

Özcan, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gözümüz üzerinizde!!! Şehrin %85’i kameralar aracılığıyla denetlenebiliyor.

Öyle arabadan çöpü atıp kaçmak yok. Bu vatandaş 14.407 TL cezayı yedi, geçmiş olsun.

Bundan sonra Bolu’da yere çöp atmayı düşünen 10 kere daha düşünsün.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kentte yerlere çöp atılmasını engellemek için verilen cezanın artırılacağını duyurmuş ve yere çöp atanlara 14.407 lira para cezası uygulanacağını açıklamıştı.

Daha önce yere atılan çöpler için alt sınırdan 578 TL ceza uygulandığını belirten Özcan, bu cezanın 14.407 TL olarak güncellendiğini belirtmişti.