Bolu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Muhammet B. idaresindeki otomobil, Yeniçağa yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

Kazayı görerek yavaşlayan tıra da bir otomobil çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Muhammet B. ile yabancı plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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