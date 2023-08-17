Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, dün sabah saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda elektrik hattından kaynaklı olarak yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi.

Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, alevleri yaklaşık 27 saat sonra kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışması sürüyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Göynük ilçesi Güneyçalıca köyünde dün saat 09.41 sularında başlayan orman yangını Valiliğimizin koordinesinde; ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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