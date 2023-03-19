﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Emre Kargın yönetti.

Gol perdesini konuk ekip Keçiörengücü açtı. 5. dakikada Dembele ile golü bulan Başkent temsilcisi 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Boluspor oldu. 51. dakikada Bregu, 61. dakikada Posmac ve 90+6. dakikada Ndlovu golleri skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Boluspor, Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti ve puanını 38'e yükseltti.

Keçiörengücü ise aldığı mağlubiyet ile Rizespor'un bir alt sırasında olarak 3. sırada yer aldı.