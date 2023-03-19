19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı

Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı

Boluspor, Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 18:07
Takip Et

Boluspor Keçiörengücü'nü mağlup etti

Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Emre Kargın yönetti.

Gol perdesini konuk ekip Keçiörengücü açtı. 5. dakikada Dembele ile golü bulan Başkent temsilcisi 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Boluspor oldu. 51. dakikada Bregu, 61. dakikada Posmac ve 90+6. dakikada Ndlovu golleri skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Boluspor, Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti ve puanını 38'e yükseltti.

Keçiörengücü ise aldığı mağlubiyet ile Rizespor'un bir alt sırasında olarak 3. sırada yer aldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
3
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
4
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
5
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.