Boluspor'da 3 ayrılık birden

Kulüp tesislerinde hazırlık kampını sürdüren Boluspor, hazırlık kampının ilk etabını tamamladı. Yeni teknik direktörü Turgay Altay ile yeni sezona hazırlanan Boluspor, 3 isimle yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekip kadrosunda bulunan Tugay Kacar, Eray Ataseven ve Ercan Yazıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızıbeyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz; Tugay Kacar, Eray Ataseven ve Ercan Yazıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Profesyonel Futbolcular Tugay Kacar, Eray Ataseven ve Ercan Yazıcı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (İHA)