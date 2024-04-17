'Bombacı Mülayim' polis çıktı. Paylaşımları gündem olmuştu

Kaynak: DHA
'Bombacı Mülayim' polis çıktı. Paylaşımları gündem olmuştu
'Bombacı Mülayim' takma adını kullanan ve gerçekte bir polis memuru olduğu ortaya çıkan V.K.'nin hikayesi gündem oldu.

V.K., sosyal medya platformu ‘X’ üzerinde açtığı hesaptan emniyete ait çeşitli gizli verileri paylaştı.

Bu durum, V.K. ve ona bilgi sağlayan iki diğer polis memurunun gözaltına alınmasına yol açtı.

El konulan dijital materyallerde yapılan incelemeler, V.K.'nin yaklaşık 3 bin gizli evrakı arşivlediğini ve hukuki yardım bahanesiyle menfaat sağladığını ortaya çıkardı.

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun terörle mücadele faaliyetleri ve kişisel bilgileri, V.K. tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda, bu paylaşımların Trabzon'daki bir polis memuru olan V.K. tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, V.K. Trabzon'da gözaltına alındı ve Bitlis'e getirildi.

Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suçlamalarla karşı karşıya. Ayrıca, V.K.'nin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda, gizli belgelerin arşivlendiği ve mağdurlardan para alındığı tespit edildi.

V.K.'ye yanlış bilgi aktardıkları belirlenen diğer iki polis memuru S.B. ve O.Z. de gözaltına alındı.

Soruşturma devam etmekte ve yeni gelişmeler beklenmekte.

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