Sosyal medyanın yanıltıcı tarafı: Yapay zeka ile değişen kimlikler

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyanın yanıltıcı tarafı: Yapay zeka ile değişen kimlikler
Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekanın gücünü sergileyen bir video paylaştı. Siyah bir bezle poz vererek yapay zeka uygulamasıyla kendini kadına dönüştüren adamın videosu kısa sürede viral oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekanın gücünü göstermek amacıyla dikkat çekici bir video yayınladı. Videoda, başına tuttuğu siyah bir bez parçasıyla poz veren adam, yapay zeka uygulaması kullanarak pozlarını kadın haline dönüştürdü. Bu görsel efektlerle dolu video, sosyal medyanın gerçeklikten ne kadar uzaklaşabileceğini vurgulamak için paylaşıldı. Video, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Yapay zeka teknolojisinin insan kimliğini değiştirebilme potansiyeli, izleyicilerin dikkatini çekti ve tartışmalara yol açtı.

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