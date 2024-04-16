Dudaklarına dolgu yaptıran bir erkek sosyal medyada tepki topladı

Günümüzde estetik işlemler sadece kadınlar arasında değil, erkekler arasında da yaygınlaşmaya başladı. Son olarak sosyal medyada gündem olan bir videoda, genç bir erkeğin yüzünde yapılan estetik işlemin öncesi ve sonrası görüntüleri paylaşıldı. Ancak paylaşım, genç adamın eleştiri oklarının hedefi oldu. Estetik işlemlere karşı olanların tepkisini çeken video, erkeklerin bu tür işlemlere yönelmesi konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Estetik müdahalelerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kişisel tercihler olduğu ve herkesin kendi bedeni üzerinde özgürce karar verme hakkına sahip olduğu vurgulanırken, eleştirmenler ise doğal görünümün korunması gerektiğini savundu.