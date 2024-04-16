Dudaklarına dolgu yaptıran bir erkek sosyal medyada tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Dudaklarına dolgu yaptıran bir erkek sosyal medyada tepki topladı
Dudak dolgusu ve birkaç estetik işlem yaptıran gencin videosu sosyal medyada tartışma yarattı.

Günümüzde estetik işlemler sadece kadınlar arasında değil, erkekler arasında da yaygınlaşmaya başladı. Son olarak sosyal medyada gündem olan bir videoda, genç bir erkeğin yüzünde yapılan estetik işlemin öncesi ve sonrası görüntüleri paylaşıldı. Ancak paylaşım, genç adamın eleştiri oklarının hedefi oldu. Estetik işlemlere karşı olanların tepkisini çeken video, erkeklerin bu tür işlemlere yönelmesi konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Estetik müdahalelerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kişisel tercihler olduğu ve herkesin kendi bedeni üzerinde özgürce karar verme hakkına sahip olduğu vurgulanırken, eleştirmenler ise doğal görünümün korunması gerektiğini savundu.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti Spor
Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti
Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı Yerel Haberler
Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı
Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar Yerel Haberler
Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı Gündem
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı
Dev gemi iskeleye böyle çarptı Gündem
Dev gemi iskeleye böyle çarptı
Efsane başkanın eşi vefat etti Gündem
Efsane başkanın eşi vefat etti