Borç ekmek kavgası kanlı bitti. Babayı vurdular oğlunu bıçakladılar

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre fırın işletmecisi baba V.B., ve oğlu M.S.B., çalıştıkları sırada kimliği belirsiz kişilerce ekmek istendi. Bunun üzerine ekmekleri veren işletmeci, ödeme istedi.

Ancak kimliği belirsiz kişiler buna karşı çıkarak tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma taraflardan birinin silah çıkarması üzerine kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada baba V.B., silahla oğlu M.S.B., ise bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı baba V.B., ve oğlu M.S.B., çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda kovan buldu. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba V.B., ve oğlu M.S.B’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.