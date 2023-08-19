Borç ekmek kavgası kanlı bitti. Babayı vurdular oğlunu bıçakladılar

Diyarbakır’da bir fırında çıkan borç ekmek kavgasında fırıncı baba V.B. ve oğlu M.S.B., çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralandı.

KAYNAK: DHA
Borç ekmek kavgası kanlı bitti. Babayı vurdular oğlunu bıçakladılar

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre fırın işletmecisi baba V.B., ve oğlu M.S.B., çalıştıkları sırada kimliği belirsiz kişilerce ekmek istendi. Bunun üzerine ekmekleri veren işletmeci, ödeme istedi.

diyarbakirda-firinda-silahli-ve-bicakli-borc-ekmek-kavgasinda-baba-ogul-yaralandi-1909-dhaphoto1.jpg

Ancak kimliği belirsiz kişiler buna karşı çıkarak tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma taraflardan birinin silah çıkarması üzerine kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada baba V.B., silahla oğlu M.S.B., ise bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı baba V.B., ve oğlu M.S.B., çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda kovan buldu. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba V.B., ve oğlu M.S.B’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

diyarbakirda-firinda-silahli-ve-bicakli-borc-ekmek-kavgasinda-baba-ogul-yaralandi-1909-dhaphoto6.jpg

diyarbakirda-firinda-silahli-ve-bicakli-borc-ekmek-kavgasinda-baba-ogul-yaralandi-1909-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Zaniolo'dan Aston Villa transferi sonrası açıklamalar Spor
Zaniolo'dan Aston Villa transferi sonrası açıklamalar
Motorine ne kadar yeni zam geleceği açıklandı. Hazır mısınız gelecek yeni zamlara? Ekonomi
Motorine ne kadar yeni zam geleceği açıklandı. Hazır mısınız gelecek yeni zamlara?
EPDK Başkanı'ndan 1000 yerleşim alanına doğal gaz sözü Ekonomi
EPDK Başkanı'ndan 1000 yerleşim alanına doğal gaz sözü
Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı Magazin
Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı
Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı
Dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Türkiye için felaket senaryosu yazdı: Dolar krizi için tarih verdi Ekonomi
Dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Türkiye için felaket senaryosu yazdı: Dolar krizi için tarih verdi
Ramos Galatasaray'a mı geliyor Beşiktaş'a mı? Ramos'un parasını Şerafettin Tilki yazdı Spor
Ramos Galatasaray'a mı geliyor Beşiktaş'a mı? Ramos'un parasını Şerafettin Tilki yazdı