Borçka'da kanlı proje: Köylüler, yaşam alanlarını savunurken bir can verdi

Projeye karşı çıkan köylüler ile müteahhit firma arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın kökenleri, bölgede üç yıl önce başlayan ve köylülerin yaşam alanlarını tehdit ettiği iddia edilen bir taş ocağı projesine kadar uzanıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "yap işlet devret" modeliyle ihale edilen mesire alanı projesi, köylüler tarafından kendi yaşam alanlarına yapılacak bir müdahale olarak değerlendirildi. Köylüler, turizm adı altında bölgede maden çıkarılacağı endişesi taşıyarak projeye karşı çıktı. Geçmişte de benzer bir proje için yaşanan direnişler, bu kez kanlı bir olaya dönüştü.

Olayın yaşanmasından önce köylüler, projeye karşı olduklarını duyurmak için basın açıklamaları yapmış, doğa yürüyüşleri düzenlemiş ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmişti. Ancak bu çabalar sonuç vermeyince, yaşanan gerginlik kanlı bir olaya dönüştü.

Olay sonrası ihaleyi alan firma, projeden çekildiğini açıkladı. Firma yetkilileri, yaşananlardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, hiçbir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığını belirtti.

Ölen kişiye başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen yetkililer, yaşananların bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.