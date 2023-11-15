Borçlu ölmez benzi sararır atasözünün anlamı nedir?

Borçlu ölmez benzi sararır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Borçlu ölmez benzi sararır atasözünün anlamı nedir?

Borçlu ölmez benzi sararır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Borçlu insan hep bir stres içerisinde borcunu ve borcunu ödemesi gereken zamanı düşünüp durur.

Bu durumun stresi ve üzüntüsüyle hastalığa kapılabilir. Ancak bu dert borçlu kişiyi öldürmez.

Ekonomik şartların adamakıllı ağırlaştığı günümüzde kişinin maddi gücü bazı ihtiyaç ve isteklerinin gerçekleşmesi için yeterli olmayabilir.

Bu durumda başkalarından borç almak olağandır. Ancak, bu borçlanmada ölçüyü kaçırmamak gerekir. Çünkü borç, her şeyden önce kişiye bir manevi ağırlık ve sorumluluk yükler.

BORÇLU ÖLMEZ BENZİ SARARIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Zamanında şu sınavlarına çalış, sonra borçlu ölmez benzi sararır.

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