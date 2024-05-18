Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel’in aşkı belgelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Erhan Songür
Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel’in aşkı belgelendi
Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı.

Magazin dünyası bu aşkı konuşuyor. MasterChef programının sunucusu Somer Sivrioğlu gönlünü şarkıcı-yazar Ayşe Özyılmazel’e kaptırdı.

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15 Mayıs'ta düzenlenen bir etkinlikte çektirdikleri fotoğrafla aşkları belgelenen sevgililer magazin gündemine bomba gibi düştü. Partiyi düzenleyen alkollü içki firması ikilinin fotoğrafını Instagram hesabından servis etti. Ardından Somer Sivrioğlu sevgilisiyle çekilen aynı fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.

'KANSERLİ KARISINI ÖZYILMAZEL İÇİN TERK ETTİ'

2011 yılında ünlü reklamcı Ali Taran ile evlenerek herkesin tepkisini çeken Ayşe Özyılmazel’in Taran’ı kanserli eşinden ayırdığı iddia edilmişti.

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Şarkıcı Neco’nun kızı olan Ayşe Özyılmazel, ağır eleştirilerin ardından Ali Taran’dan boşanmış ve adeta inzivaya çekilmişti.

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Şef Sivrioğlu ise programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile yasak aşk yaşamış, haberlerin çıkması üzerine 20 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan boşanmıştı.

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