﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu

Johnson'ın İstanbul seyahatine dair bir fotoğrafı Emel Akçalı isimli Twitter kullanıcı paylaştı. Akçalı fotoğrafa "Lüks yaşayan politikacılarımıza örnek olmalı" notunu ekledi. Johnson’ın, o saatteki en ucuz bileti seçtiği iddia edildi.

Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi için Mısır'a gidecek.