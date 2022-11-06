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Başbakanlık yarışından çekilme sebebi ortaya çıktı. Boris Johnson hakkında bomba iddia

Muhafazakar Parti içerisindeki yarışta adı geçen Johnson’ın marka değerini korumak için yarıştan çekildiği iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 19:48
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İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'un marka değerini düşünerek başbakanlık yarışından çekildiği iddia edildi

Başbakanlık yarışından çekilme sebebi ortaya çıktı. Boris Johnson hakkında bomba iddia
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İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'ın, Muhafazakar Parti içindeki liderlik yarışından son anda çekilme kararına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, anılarını yazmak ve çeşitli platformlarda konuşmalar yapmak için bazı ajanslarla görüşmeler yürüten Johnson, liderlik yarışını kaybetmesi halinde 'fiyat kırmak' zorunda kalacaktı.

“DEĞERİ YARI YARIYA DÜŞECEKTİ”

Artı Gerçek'in aktardığına göre, The Observer gazetesine konuşan kaynaklar, Johnson'ın Rishi Sunak'la liderlik yarışına girip kaybetmesi halinde 'değerinin yarı yarıya düşeceğini' ileri sürdü. Kaynaklara göre, parti içi seçime girmesi, Johnson'ın yılda 10 milyon sterlinlik kazancı riske atması anlamına gelecekti. Eğlence sektöründen konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, eski başbakanın koltuğa dönme girişiminden kısmen para sebebiyle vazgeçtiğini söyledi.

TEMMUZ AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Pandemi kurallarını çiğnemesi nedeniyle para cezası alınca temmuz ayında istifa eden Johnson'ın, kitaplarının yayımlanması ve konuşma yapmak için bazı eğlence ve yetenek ajanslarıyla görüşmeler yaptığı biliniyordu. Bu kuruluşlar arasında, ABD'li iş insanı Ari Emanuel'in sahibi olduğu Endeavour ajansı ile müşterileri arasında Bill Clinton, Barack Obama ve Serena Williams gibi isimlerin bulunduğu Harry Walker Agency (HWA) yer alıyordu.

JOHNSON’IN DEĞERİ 20 MİLYON STERLİN

Bu görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Liz Truss'ın istifasıyla Muhafazakar Parti içinde yeniden liderlik krizi çıkmasından önce Johnson'a değerinin yılda 20 milyon sterlin değer biçildiğini söyledi. Buna göre, eski başbakan liderlik yarışına katılıp kaybetseydi, söz konusu kazanç 10 milyon sterline kadar düşecekti. Observer, Emanuel'in Johnson'a 'seçimi kaybetmesi halinde küresel kitleler için cazibesini kaybedeceği mesajını verdiğini' yazdı.

JOHNSON'IN SÖZCÜSÜ TARAFINDAN YALANLANDI

The Observer gazetesi, iddiaları Johnson'ın sözcüsüne de sordu. Sözcü, eski başbakanın yarıştan çekilme kararında mali endişelerin herhangi bir rol oynamadığını söyledi.

 

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