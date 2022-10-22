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  • Boris Johnson Karayip tatilini yarıda kesti. Valizleri toplayıp apar topar İngiltere’ye döndü. Herkesin aklında o soru v

Boris Johnson Karayip tatilini yarıda kesti. Valizleri toplayıp apar topar İngiltere’ye döndü. Herkesin aklında o soru var

İngiltere Başbakanlığından istifa ettikten sonra Karayipler’de tatile çıkan Boris Johnsonn, Liz Truss’ın istifası sonrası bavullarını apar topar toplayıp İngiltere’ye döndü.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 14:50
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Boris Johnson Karayip tatilini yarıda kesti. Valizleri toplayıp apar topar İngiltere’ye döndü. Herkesin aklında o soru var

Boris Johnson Karayip tatilini yarıda kesti. Valizleri toplayıp apar topar İngiltere’ye döndü. Herkesin aklında o soru var
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Johnson'ın Karayipler'deki tatilini yarıda kesip apar topar uçağa atlayıp geri döndüğü anların fotoğrafları da ortaya çıktı. Johnson'ın uçaktaki fotoğrafına İngiliz yayın kuruluşu Sky News ulaştı.

İNGİLTERE'YE İNİŞ YAPTI

Boris Johnson'ı taşıdığı düşünülen uçak, uçuşları izlemeyi sağlayan internet sitesi Flightradar24'ün verilerine göre İngiltere'ye iniş yaptı.

YARIŞA DAHİL OLURSA...

Johson'ın dönüşüyle akıllara "Yeniden başbakanlık için aday mı olacak?" sorusu geldi.

100'den fazla Muhafazakar Parti milletvekili tarafından desteklenen Johnson, başbakanlık için yarışta resmen yer alabilir.

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Abbas
22.10.2022 15:00
Umarım bizdeki millet ittifakı ortakları da bize gideni geri getirtmez ???  
 
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