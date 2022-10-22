Boris Johnson Karayip tatilini yarıda kesti. Valizleri toplayıp apar topar İngiltere’ye döndü. Herkesin aklında o soru var

Johnson'ın Karayipler'deki tatilini yarıda kesip apar topar uçağa atlayıp geri döndüğü anların fotoğrafları da ortaya çıktı. Johnson'ın uçaktaki fotoğrafına İngiliz yayın kuruluşu Sky News ulaştı.
İNGİLTERE'YE İNİŞ YAPTI
Boris Johnson'ı taşıdığı düşünülen uçak, uçuşları izlemeyi sağlayan internet sitesi Flightradar24'ün verilerine göre İngiltere'ye iniş yaptı.
YARIŞA DAHİL OLURSA...
Johson'ın dönüşüyle akıllara "Yeniden başbakanlık için aday mı olacak?" sorusu geldi.
100'den fazla Muhafazakar Parti milletvekili tarafından desteklenen Johnson, başbakanlık için yarışta resmen yer alabilir.
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