Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 2,60 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 8.932,48 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık ve Holding endeksleri gerileme yaşarken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bilişim oldu. En çok kaybettiren menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 8.929 puandan alıcılı bir bir seyir izledi.

Gözler, ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya çevrilirken, risk iştiha sınırlı da olsa pozitif bir seyirde.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed politika faizini sabit bırakacak. Powell'ın açıklamalarında alınacak mesajlar piyasaların üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de tüketici ve Almanya'da üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.