Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.901,86 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve hem holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm oldu., Sektör endekslerinden en çok kaybettinen ise bileşim oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi satış seyirli bir gündem izlerken, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 8.883,52 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngördüğünü belirden analistler daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.