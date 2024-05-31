Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 10.519,11 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 37,80 puan ve yüzde 0,36 artarak 10.519,11 puandan haftasın son işlem gününe giriş yaptı.

Bugün hem bankacılık hem de holding endeksi artış kaydetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran iletişim, en çok kaybettiren ise turizm oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü 10.481,30 puandan kapamıştı.

Küresel pay piyasalarında, ABD büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesine karşın negatif bir seyir izlendiğini belirten Analistler, gözlerini ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı tüketim harcamaları fiyat endeksine çevirdi.

Analistler bugün Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ile Euro bölgesi enflasyon verilerine odaklandı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Haberler
Dursun Özbek'in İlkay Gündoğan planı belli oldu Spor
Dursun Özbek'in İlkay Gündoğan planı belli oldu
Kaybolan kedisini bulana para ödülü verecek Yerel Haberler
Kaybolan kedisini bulana para ödülü verecek
Açık havada uyumak bilimsel olarak araştırıldı Sağlık
Açık havada uyumak bilimsel olarak araştırıldı
Son dakika... İYİ Parti Antalya Milletvekili istifa etti Gündem
Son dakika... İYİ Parti Antalya Milletvekili istifa etti
2 bin adet doldurulmuş ele geçirildi Yerel Haberler
2 bin adet doldurulmuş ele geçirildi
Seydikemer'de yörük şenliği Yerel Haberler
Seydikemer'de yörük şenliği
Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı. Gençlere önemli tavsiyeler verdi Magazin
Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı. Gençlere önemli tavsiyeler verdi