Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 37,80 puan ve yüzde 0,36 artarak 10.519,11 puandan haftasın son işlem gününe giriş yaptı.

Bugün hem bankacılık hem de holding endeksi artış kaydetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran iletişim, en çok kaybettiren ise turizm oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü 10.481,30 puandan kapamıştı.

Küresel pay piyasalarında, ABD büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesine karşın negatif bir seyir izlendiğini belirten Analistler, gözlerini ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı tüketim harcamaları fiyat endeksine çevirdi.

Analistler bugün Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ile Euro bölgesi enflasyon verilerine odaklandı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.