Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,88 artışla 5.102,56 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 142,76 puan ve yüzde 2,88 değer kazanarak 5.102,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,59 ve holding endeksi yüzde 3,23 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kazanarak günü 4.959,80 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, limitin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Ülkede para politikasına ilişkin beklentilerin de hafta başına göre önemli oranda değişim gösterdiğini aktaran analistler, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin etkili olduğunu söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, haziran toplantısında faiz artırımını "atlama" eğiliminde olduğunu dile getirirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler yüzde 75 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatarak, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Fed'in politika adımları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Bugün ayrıca yurt içinde ekonomi yönetimine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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