Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 31,50 puanlık artışla haftanın dördüncü iş gününe 10.518,20 puandan giriş yaptı.

Hem Bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükselirken, en çok kazandıran sektör endeksi turizm oldu. Kaybettiren sektör olarak ise yüzde 1,38'lik düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü satıcılı bir seyirle yüzde 1,81 azalışla 10.486,70 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarda ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izliyor. Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının TCMB'nin faiz kararına odaklandı.

ABD Merkez Bankası Fed'in sonraki dönemlerde atacağı adımlarla ilgili ipuçları aranırken, bugün duyurulacak olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) vereceği sinyaller merakla bekleniyor.

Bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacak. Finans anketlerinde faizin sabit tutulacağına tahminler ağır basmıştı.

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri gündemin ön sıralarında yer alacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.