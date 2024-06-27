Hukuk Fakültesi mühendise emanet. Nihat Hatipoğlu’nun rektörü olduğu üniversite akademik kadrolarını tamamlayamadı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 2018 yılında Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ismiyle kuruldu ve bir ay içinde AKP’nin verdiği yasa teklifi sonucunda ismi değiştirildi. AKP’ye yakınlığıyla bilinen ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun kurucusu olduğu üniversite, kurulduğu günden bu yana akademik kadrolarını tamamlayamadı.

Söz konusu üniversitede, Rektör Hatipoğlu’nun dört fakültenin dekanlığını yaptığı ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş, hukuk ile mühendislik ve doğa bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Osman Bilgin’in yaptığı belirtilmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan üniversite yetkilileri, “Üniversite yeni kurulduğu için akademik yapılanmasını henüz tamamlamadığını, bu nedenle de üniversitede Rektör Hatipoğlu dahil bulunan üç profesörün imza yetkisi açısından dekan vekilleri olarak görevlendirildiğini” ifade etmişti.

BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Aradan geçen zamana rağmen, üniversitenin mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi ile hukuk fakültesinin dekan vekilliğini mühendislik mezunu Osman Bilgin devam ettiriyor. Bilgin’in kariyerinde hukuk alanına hiç eğilmemiş olduğu dikkat çekerken Tıp fakültesi ile diş hekimliği fakültesinin de dekan vekilliğini tıp mezunu Mehmet Tarakçıoğlu yapıyor. Tarakçıoğlu’nun akademik kariyerinde, diş hekimliğine hiç eğilmediği dikkat çekiyor.

DİŞ HEKİMLERİ UYARMIŞTI

Türk Diş Hekimleri Derneği, 2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a “yeni açılan diş hekimliği fakültelerinin açılmasının durdurulması” talebiyle bir mektup göndermişti. Söz konusu mektupta, yeni diş hekimliği fakültelerinin açılmasına “evet” demenin “diplomalı işsiz yaratmak” ve “milyarlarca liralık değerin boşa gitmesi anlamına geldiği” ifade edilmişti.