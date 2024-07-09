Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışın 24,92 puan ve yüzde 0,23 üzerinde gerçekleşerek 10.889,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,13 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 0,81 ile taş ve toprak sektörü elde ederken, en çok değer kaybını ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları yaşadı.

Dünkü işlem gününde dalgalanmalar gösteren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11'lik bir artışla 10.864,08 puanla kapattı.

Piyasa analistleri, küresel hisse senedi piyasalarında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politika adımlarına dair süregelen belirsizlik nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini belirtiyor. Bugün, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların, yatırımcıların dikkatini çektiği ifade ediliyor.

ABD'de geçtiğimiz hafta yayınlanan ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin ardından, Powell'ın bugünkü ve yarınki konuşmaları, ayrıca perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediği gözlemleniyor.

Analistler, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomik veri akışının sakin olduğunu, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından yakından izleneceğini söylüyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puan seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını belirtiyorlar.