Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 8.218,47 puanla başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,80 puan artışla ve yüzde 0,45 değer kazanarak 8.218,47 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,73 ile metal ana sanayi oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 8.181,67 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, Banka'nın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kayserispor'da Çağdaş Atan sonrası yeni teknik direktör belli oldu Spor
Kayserispor'da Çağdaş Atan sonrası yeni teknik direktör belli oldu
Kas spazmı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Kas spazmı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu. Djokovic'e sürpriz rakip Spor
ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu. Djokovic'e sürpriz rakip
İsmail Saymaz IŞİD kampının görüntülerini yayınladı Güncel
İsmail Saymaz IŞİD kampının görüntülerini yayınladı
Öldüren yumruk Güncel
Öldüren yumruk
Hazır bebek mamaları zararlı mı? Sağlık
Hazır bebek mamaları zararlı mı?