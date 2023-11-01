Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 yükselişle 7.568,86 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,75 puan artışla ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.568,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,91 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,58 değer kaybıyla 7.514,10 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıklarından kaynaklı oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed'in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırım olasılığının ihtimal dahilinde kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
BOTAŞ doğal gaz tarifesini açıkladı
Dolar vites artırdı. Tüm zamanların rekorunu kırdı
Mehmet Şimşek açıkladı: Hepsi özelleştirilecek
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat. Yapmayan ceza ödeyecek
Öne Çıkanlar
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Son Haberler
Abdurrahim Albayrak intihar etmek isteyen genci ikna etti. "Köprü burada yine gelirsin" Gündem
Abdurrahim Albayrak intihar etmek isteyen genci ikna etti. "Köprü burada yine gelirsin"
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Vücuttaki çürük ve morarmalar ölümcül olabilir Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Vücuttaki çürük ve morarmalar ölümcül olabilir
Gazze’ye kara operasyonunda 9 İsrail askeri daha öldü Dünya
Gazze’ye kara operasyonunda 9 İsrail askeri daha öldü
Fenerbahçe Süper Lig maçına hocasız çıkacak Spor
Fenerbahçe Süper Lig maçına hocasız çıkacak
Kiracısını soyan ev sahibi tutuklandı Gündem
Kiracısını soyan ev sahibi tutuklandı
Kuraklık dünya ticaretini de vurdu. Panama Kanalı'ndan geçen gemi sayısı azaldı Dünya
Kuraklık dünya ticaretini de vurdu. Panama Kanalı'ndan geçen gemi sayısı azaldı
Bir belediye bu dava ile çalkalanıyor. Arsa satışında bilgi sızdırıldığı iddiası Gündem
Bir belediye bu dava ile çalkalanıyor. Arsa satışında bilgi sızdırıldığı iddiası