BOTAŞ doğal gaz tarifesini açıkladı

BOTAŞ doğal gaz tarifesinin kasım ayında değişmeyeceğini açıkladı. İnşallah dedikleri gibi olur. Vatandaş eyvah eyvah yandık demez...

KAYNAK: AA
BOTAŞ doğal gaz tarifesini açıkladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ BOTAŞ, kasım itibarıyla mesken ve elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, değişiklik yapılmadığını açıkladı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

DOĞAL GAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK HESAPLANIYOR.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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