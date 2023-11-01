Mehmet Şimşek açıkladı: Hepsi özelleştirilecek

Bakan Mehmet Şimşek, HES, limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Mehmet Şimşek açıkladı: Hepsi özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek dönemde önemli bir özelleştirme programını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek komisyona katılarak sunum yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek, gelecek dönemde önemli bir özelleştirme programını duyurdu.

Şimşek, Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santraller (HES), limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı.

Şimşek ayrıca "Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil." dedi.

Programdakiler dışında yeni bir kamu kurumunu özelleştirmeye almayacaklarını belirten Şimşek'e muhalefet milletvekilleri, "Zaten satmadığınız ne kaldı ki, elde avuçta ne varsa hepsini sattınız" karşılığını verdi.

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Öte yandan Şimşek'in özelleştirileceğini söylediği köprü ve otoyollar geçmişte kamu kaynaklarıyla yapılan başta İstanbul-Ankara otoyolu ile İstanbul Boğaz Köprüsü olmak üzere özel sektörün işlettiklerine göre çok daha ucuz tarifelerin uygulandığı ulaşım ağlarını kapsıyor. Özelleştirmeleri halinde bu yol ve köprülerin fiyatının da olağanüstü artması bekleniyor.

“ENFLASYON MUHASEBESİ”

Bakan Şimşek ayrıca, yüksek enflasyonla mücadele etmek için enflasyon muhasebesi sistemine geçileceğini belirtti. Ancak bankalar ve finans kurumları bu düzenlemenin dışında tutulacak ve bu kurumlara enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Mehmet Şimşek, bu önemli kararların alınmasına rağmen hükümetin maddi yardım için kapı kapı dolaşmadığını vurguladı. Muhalif milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vererek, Suudi Arabistan, Katar, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkeye yaptığı ziyaretlerde sadece Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programını anlattığını ve maddi yardım talebinde bulunmadığını söyledi. Şimşek, bu ülkelerden davet edildiği konuşmalara katıldığını ifade etti.

Bakan Şimşek, enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı olduklarını vurguladı ve aldıkları önlemlerin zaman içinde sonuç vereceğini belirtti. Ancak, enflasyondaki düşüşün yıllık bazda bir süre alabileceğini ifade etti.

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