Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,14 yükselişle 8.101,23 seviyesinde başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,10 puan ve yüzde 1,14 değer kazanarak 8.101,23 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 artarken, holding endeksi yüzde 0,89 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile ticaret oldu.

Yüzde 0,13 düşüşle ile menkul kıymet yatırım ortaklığı tek gerileyen sektör oldu.

Dün, dalgalı bir seyir sergileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer artışıyla 8.010,14 seviyesnde kapattı.

Merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güç kaybetmeye devam ettiğini söyleyen analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutların risk iştahını desteklediğini ifade etti.

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