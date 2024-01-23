Dolarda ezber bozan açıklama. Düşüş için tarih verildi

Piyasalarda TL'nin değer kazanacağına yönelik analizlere rağmen Dolar/TL kurunda gelecek dönemlerde ılımlı bir yükseliş olacağı belirtilirken, Wells Fargo'dan konuya ilişkin farklı bir yorum geldi.

Yayımlanan rapora göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Dolar/TL’nin 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Banka devam eden çeyreklerde de dolar/TL'de bu ivmenin süreceğini söyledi.

Banka, kurun son çeyrekte 29,50 seviyesine çekilmesini öngörürken, 2025'in ilk çeyreğinde kurun 29, ikinci çeyreğinde ise 28,50 olacağını tahmin etti.

Wells Fargo 2024 yılına ilişkin uluslararası ekonomik görünüm raporunda kurlara ilişkin de analizler yaptı.

Bankanın, 2024 yılında doların değer kaybedeceği tahmini dikkat çekti. Banka analizinde, 2024 yılı ilerledikçe ABD dolarının genel olarak değer kaybetmeye devam edeceği dile getiriliyor.

Genel olarak banka, yıl ilerledikçe ABD dolarının G10 ve gelişmekte olan para birimleri karşısında ılımlı bir şekilde değer kaybetmesini beklediklerini vurguladı.