Kademeli emeklilik kapıda mı? SGK uzmanı açıkladı

2000-2008 yılları arası sigorta başlangıcı olan vatandaşların radarında, kademeli emeklilikle ilgili haberleri ve açıklamalar yer alıyor.

Son günlerde prim gün sayılarının kademeli olarak artırılmasını ve belirli yaş sınırlarının yeniden düzenlenmesini yönelik yasa tasarısının Meclis’e sunulduğu iddiası gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu anda kademeli emeklilik için bir çalışmalarının olmadığını belirtmişti.

SGK UZMANINDAN KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN 'SEÇİM ÖNCESİ' SİNYALİ

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi şekilde emekli olmalarını imkan sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişkenlik gösteriyor.

SGK uzmanı Sevinç "Şu an olmaz da belki başka bir bahar derler ya... Başka bir seçim öncesi yapılabilir. Türkiye'nin çalışana da ihtiyacı var. Bir taraftan da çalışma hayatını güçlendirmek gerekir. Çalışma hayatını güçlendirecek bir tedbir alıp çalışan sayısını da artırmamız lazım. İstihdam oranları düşük. Onları da güçlendirirsek daha güçlü bir emeklilik sistemi kurarız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Ama sosyal güvenlikle ilgili yapılacak çalışmaların daha bütüncül bir çerçevede, daha kapsamlı, bütün dengelerin gözetildiği bir anlayışla gerçekleşmesi” dedi.