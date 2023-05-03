Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,27 puan azalarak 4.485,97 puandan kapandı.

Borsa günü düşüşle kapattı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre; BIST 100 endeksi, güne 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.311,41, en yüksek 4.534,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 4.485,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 2,79 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,02 puan ve yüzde 0,20 yükselişle 4.977,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 2.026 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.026 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kazançla 1 milyon 365 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,4375 lira, satışta 19,5154 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,4281 lira, satışta 19,5059 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 7,60'tan, bileşik getirisi de yüzde 7,75'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 135 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,4 azalışla 71,9 dolardan işlem görüyor.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
AKP’nin afiş tahammülsüzlüğü. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Millet İttifakı’na ait tüm afişler toplatıldı Siyaset
AKP’nin afiş tahammülsüzlüğü. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Millet İttifakı’na ait tüm afişler toplatıldı
Serhan Çetinsaya'dan Dursun Özbek'e flaş cevap: İlerlemiş yaşına veriyorum Spor
Serhan Çetinsaya'dan Dursun Özbek'e flaş cevap: İlerlemiş yaşına veriyorum
Mansur Yavaş: Ankara’da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahsı tahliye ettiler Siyaset
Mansur Yavaş: Ankara’da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahsı tahliye ettiler
Boğazına top kaçan 10 aylık bebek hayatını kaybetti Yaşam
Boğazına top kaçan 10 aylık bebek hayatını kaybetti
Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit olan 250 neferin mezarı bulundu. 102 yıldır kayıptı Yaşam
Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit olan 250 neferin mezarı bulundu. 102 yıldır kayıptı
Kuaförde çıkan yangın korkuttu Yaşam
Kuaförde çıkan yangın korkuttu
Ekrem İmamoğlu: Döver gibi söver gibi konuşan insanların dönemi bitti Siyaset
Ekrem İmamoğlu: Döver gibi söver gibi konuşan insanların dönemi bitti