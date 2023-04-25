Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,62 değer kaybederek günü 4.891,01 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 48,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 2,01 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarından gelen karışık sinyallerin risk iştahını törpülediğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret dengesi, Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
KADES ihbarına gelen polise baltayla saldırdı Yaşam
KADES ihbarına gelen polise baltayla saldırdı
Patronuna kızan kadından ilginç protesto: İşin içine at karıştı Dünya
Patronuna kızan kadından ilginç protesto: İşin içine at karıştı
AKP'de birbirini tutmayan enflasyon açıklamaları. Nebati'nin selefi Erdoğan ile ters düştü Ekonomi
AKP'de birbirini tutmayan enflasyon açıklamaları. Nebati'nin selefi Erdoğan ile ters düştü
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı Güncel
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı Magazin
Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı
Ev sahibi kiracısının evini bastı ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler ilk değil son da olmayacak gibi Güncel
Ev sahibi kiracısının evini bastı ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler ilk değil son da olmayacak gibi
Ümraniyespor VAR kayıtlarını talep etti Spor
Ümraniyespor VAR kayıtlarını talep etti