Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kaybederek günü 8.193,44 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 271,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17 ve holding endeksi yüzde 3,58 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,66 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Küresel pay piyasaları, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bugün yaptığı açıklamada, uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamda sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 seviyesinin destek, 8.400 ve 8.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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