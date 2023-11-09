Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 değer kaybederek günü 7.841,46 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 86,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışının devam ettiğini belirterek, Fed yetkililerinin açıklamaları ve Çin'den gelen verilerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Dünya ekonomilerinin yavaş yavaş şahin politikaların sonuna yaklaştığını ifade eden analistler, merkez bankalarının enflasyonla ilgili endişelerinin sürmesinin piyasalarda belirsizliğin güçlü kalmasına neden olduğunu aktardı.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.700 seviyelerinin destek, 7.950 ve 8.020 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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