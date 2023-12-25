Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, gün içinde 292 puan kaybederken, piyasa işlem hacmi 42,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100, geçen haftadan bu yana yüzde 9,12 oranında değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Aralık 2023’te Borsa İstanbul’un 150. Yıl Gong Töreni’nde yaptığı konuşmada, SPK ve BİST yönetimine “Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız” çağrısında bulunmuştu.

ERDOĞAN SPK VE BİST'E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Erdoğan, borsa ile ilgili olarak şunları ifade etmişti:

"Borsamız, Türkiye’nin son 150 yıldaki tarihi serüveninin en önemli tanıklarından biridir.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, Borsa İstanbul’u hedef alan geniş kapsamlı bir kampanya yürüttü. Yatırımcılar, battık bittik senaryolarıyla korkutuldu.

Oysa kıta Avrupası başta olmak üzere gelişmiş ve kalkınmış ülkelerde durum farklıdır. Bu ülkelerde siyasetçiler, ülkenin sermaye piyasasını kötü göstererek seçim kazanmaya çalışmaz, sistem de böyle bir manipülasyona izin vermez.

Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara karşı durmalıyız.

SPK ve BİST’ten bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz.

Vatandaşımızın, birikimlerini değerlendirebileceği ve reel ekonomiye katkı sağlayabileceği bir ortam oluşturmaya kararlıyız.

Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte, ülkemize gelen kaynakların daha da artacağına güveniyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise aynı törende şöyle konuştu: “Borsa bir oyun alanı değildir. Bu nedenle SPK’nın yaptığı çalışmalar yakında sonuç verecek. Birikimlerimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dönüştüreceksek, fiyat istikrarını sağlamamız şarttır.”