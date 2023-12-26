Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 3,87 oranında düşüşle 7.264,87 puana geriledi.

Endeks, gün içinde 292,69 puan kaybederken, işlem hacmi 42,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 3,71 ve yüzde 3,72 değer yitirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kayıp yüzde 8,17 ile turizm sektöründe yaşandı. Analistlere göre, küresel piyasalarda Noel tatili sebebiyle çoğu borsa kapalıydı ve açık olanlarda da işlem hacmi çok düşüktü. Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında politika faizini indirmeye başlayacağına yüzde 78 olasılık verildi. Bu kararda, makroekonomik verilerin önemli bir rolü olacağı düşünülüyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Japonya’da işsizlik oranı, ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, Dallas Fed imalat aktivite endeksi ve konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi için teknik analize göre, 7.200 puan destek, 7.600 puan direnç seviyesi olarak görülüyor.

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