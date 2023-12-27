Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 0,53 oranında düşüşle 7.260,44 puana geriledi.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 38,89 puanlık bir kayıp yaşarken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,64, holding endeksi yüzde 0,52 oranında değer kaybına uğradı.

Sektör endeksleri içinde en fazla artış yüzde 1,93 ile madencilik sektöründe görülürken, en fazla düşüş bankacılık sektöründe yaşandı. Küresel piyasalar, Noel tatilinin ardından işlem hacimlerinin düşük olmasıyla birlikte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl mart ayında faiz indirimlerine gidebileceği beklentisinin etkisi altında kaldı.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerinin, ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvurularının, toptan stokların, Japonya’da sanayi üretiminin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 7.200 ve 7.000 puan seviyelerinin destek, 7.300 ve 7.450 puan seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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