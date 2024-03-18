Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, bir önceki kapanışa göre 110,59 puan azalma gösterdi ve toplam işlem hacmi 72 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 4,92 ile spor sektörü yaşadı.

Analistlere göre, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını vereceği haftaya global piyasalar pozitif başlangıç yaptı. Türkiye’de ise yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarında.

Yarın Türkiye’de ekonomik veri gündemi sakin olacakken, yurt dışında Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı, ABD’deki konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Almanya’daki ZEW endeksleri piyasaların odak noktasında olacak. Analistler, BoJ’un politika faizini 17 yıl sonra ilk defa yükseltebileceğini öngörüyor.

Japonya’nın en büyük sendika grubunun güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından, BoJ’un negatif faiz politikasını bitireceği beklentileri arttı. Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 endeksinin 8.700 puanlık seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanlık seviyelerinin ise direnç olarak görüldüğü belirtiliyor.