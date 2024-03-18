Borsada para kazandıracak 10 hisse

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftada üst üste rekorlar kırarken son olarak BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puan seviyesinden tamamlayarak yatırımcısına ilk sinyali vermiş oldu.
Borsa İstanbul’da yatırımcısına para kazandırması muhtemel 10 hisse için uzmanlardan tüyolar geldi. İşte bu hisseler ve getiri potansiyelleri:
YATAS: Getiri Potansiyeli yüzde 96
KRDMD: Getiri Potansiyeli yüzde 76
GWIND: Getiri Potansiyeli yüzde 73
ENJSA: Getiri Potansiyeli yüzde 69
TKFEN: Getiri Potansiyeli yüzde 64
TOASO: Getiri Potansiyeli yüzde 64
AEFES: Getiri Potansiyeli yüzde 55
AKCNS: Getiri Potansiyeli yüzde 54
ARCLK: Getiri Potansiyeli yüzde 54
SISE: Getiri Potansiyeli yüzde 54
Bu hisseler, Borsa İstanbul’da gelecekte değer kazanma potansiyeline sahip olarak değerlendiriliyor. Ancak yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.