Borsada para kazandıracak 10 hisse

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftada üst üste rekorlar kırarken son olarak BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puan seviyesinden tamamlayarak yatırımcısına ilk sinyali vermiş oldu.

Borsa İstanbul’da yatırımcısına para kazandırması muhtemel 10 hisse için uzmanlardan tüyolar geldi. İşte bu hisseler ve getiri potansiyelleri:

YATAS: Getiri Potansiyeli yüzde 96

KRDMD: Getiri Potansiyeli yüzde 76

GWIND: Getiri Potansiyeli yüzde 73

ENJSA: Getiri Potansiyeli yüzde 69

TKFEN: Getiri Potansiyeli yüzde 64

TOASO: Getiri Potansiyeli yüzde 64

AEFES: Getiri Potansiyeli yüzde 55

AKCNS: Getiri Potansiyeli yüzde 54

ARCLK: Getiri Potansiyeli yüzde 54

SISE: Getiri Potansiyeli yüzde 54

Bu hisseler, Borsa İstanbul’da gelecekte değer kazanma potansiyeline sahip olarak değerlendiriliyor. Ancak yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.