Her dediği çıkan ünlü ekonomist Remzi Özdemir parasını Man Adası’na götüren borsa patronlarını ifşa etti

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Her dediği çıkan ünlü ekonomist Remzi Özdemir parasını Man Adası’na götüren borsa patronlarını ifşa etti
Yeniçağ Gazetesi’nin ekonomi yazarı Remzi Özdemir borsa patronlarıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Özdemir, “Ben hiç gitmedim ama giden orada fon kuran, parasını orada değerlendiren çok borsa patronu olduğunu duyuyorum” ifadelerini kullandı.

BIST 100 endeksi, İstanbul Borsası’nda haftanın ilk işlem gününe %0,18’lik bir artışla 8.844,50 puanla başlangıç yaptı.

İlk işlemlerde, endeks önceki kapanışın 15,80 puan ve %0,18 üzerine çıkarak 8.844,50 puana ulaştı.

Borsada son durum böyleyken Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir’den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ‘Man Adası’na hiç gitmedim’ diyen Özdemir, “Orada fon kuran, parasını orada değerlendiren çok borsa patronu olduğunu duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Remzi Özdemir’in “Aptal yabancı akıllı Türk patron!” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

“MAN ADASI’NDA FON KURAN, PARASI DEĞERLENDİREN BORSA PATRONU ÇOK”

Bu arada bazı dostlarım bana Man Adası’nı soruyorlar. Güzel mi ve nerede diye.

Ben hiç gitmedim ama giden orada fon kuran, parasını orada değerlendiren çok borsa patronu olduğunu duyuyorum.

Man Adası, İrlanda Denizi'nde, Britanya Adaları'nın coğrafî merkezinde yer alan ada. Birleşik Krallık'a dâhil olmamakla beraber taç toprakları olarak kraliyete bağlıdır.

Gitmek isterseniz eğer çok rahat gidip tatil yapabilirsiniz.

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